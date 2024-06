Ein Star als Hauptgewinn Ex-Profi Nicolas Kiefer trainiert beim Tennisclub Rot-Weiß Goch

Weltklasse-Tennis in Goch – zumindest für einen Nachmittag. Der TC Rot-Weiß hat in sozialen Medien einen Trainingstag mit Nicolas Kiefer gewonnen, der in seinen besten Zeiten die Nummer vier der Tennis-Weltrangliste war und 2004 bei den Olympischen Spielen in Los Angeles mit Rainer Schüttler die Silbermedaille im Doppel gewonnen hat. Der Klub sollte unlängst bei Facebook ein Bild aus dem Vereinsleben posten, das bekam in der Folge von Nutzern die meisten Likes – deshalb macht sich Kiefer auf den Weg in die Weberstadt. Am Donnerstag, 6. Juni, ab 15.30 Uhr wird der 46-Jährige an der Jahnstraße aufschlagen. Sein knapp dreistündiges Programm trägt den Titel „Coach-Kiwi-Tag“.