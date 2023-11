Tennis-Winterrunde TC Grün-Weiß Reichswalde hat sein Ziel schon erreicht

Eine klare Niederlage haben die Herren 55 des TC Grün-Weiß Geldern in ihrem Auftakt-Spiel in der Ersten Verbandsliga kassiert. Sie verloren ersatzgeschwächt beim TC Rheinstadion mit 1:5. Der Gast musste dabei in Düsseldorf auf Spitzenspieler Maurice van de Donk (erkrankt) und Jörk Löcker (verletzt), seine Nummer zwei, verzichten. „Uns war klar, dass wir gegen diesen Gegner ohne unsere beiden besten Spieler keine Chance haben würden. Wir hoffen, dass wir in der nächsten Partie in Bestbesetzung antreten und die ersten Punkte für den Klassenerhalt holen können“, sagte Mannschaftsführer Reinhard Richter. Der TC Geldern tritt am Samstag, 2. Dezember, beim TC Strümp an.