Sport in der Corona-Krise : Tennis-Verband Niederrhein verschiebt den Start der Saison

Die Tennis-Saison soll jetzt einen Monat später starten. Foto: Pixabay

Kreis Kleve Die Meden-Spielzeit soll wegen der Corona-Krise jetzt erst Anfang Juni beginnen. Auf vielen Plätzen im Kreis Kleve wird aber bereits aufgeschlagen.

Nun ist offiziell, womit die Tennisspieler im Kreis Kleve zuletzt bereits rechnen mussten: Die Medensaison 2021 kann nicht wie geplant Anfang Mai beginnen. Das teilte der Tennis-Verband Niederrhein (TVN) in einem Schreiben an die Vereine mit. Die Funktionäre in Essen verweisen in dem Brief auf das dynamische Infektionsgeschehen in der Corona-Krise und die damit verbundenen Reisebeschränkungen sowie Quarantäne- und Hygienevorschriften.

Der gewichtigste Grund aber dürfte ein anderer sein: In Nordrhein-Westfalen dürfen aktuell nur Einzel ausgetragen werden, zu den Medenspielen gehören aber auch die Doppel-Begegnungen. Nun soll es erst am 1. Juni losgehen. Das gilt auch für die Medensaison der Kinder und Jugendlichen, die nun ebenfalls vier Wochen später als geplant startet. Einen verspäteten Saisonbeginn kennen die Klubs bereits aus dem vergangenen Jahr. Damals ging die Meden-Spielzeit auch erst im Juni los, bis zu den Ferien waren fast alle Partien auf Kreis-, Bezirks- und Verbandsebene am Niederrhein dann ausgetragen.

„Wenn die Corona-Regeln kein Doppel zulassen, dann ist es eigentlich logisch, dass die Medenspiele erst einmal verschoben werden“, sagt Stefan Heistermann, Leiter der Tennis-Abteilung des TSV Weeze. Seine Aktiven starten erst in dieser Woche in die neue Saison. Da sich die meisten anderen Sportarten des TSV Weeze im Lockdown befinden, habe man zuletzt Solidarität zeigen wollen – und selbst auch nicht gespielt. Am heutigen Dienstag aber geht es endlich los. Die beiden Meden-Mannschaften des Vereins, die Teams der Damen 55 und der Herren 40, starten mit der Vorbereitung.

„Ich freue mich jetzt sehr darauf, endlich wieder mit meinen Kollegen auf dem Tennisplatz zu stehen“, sagt Stefan Heistermann. Der Abteilungsleiter hat auch schon sein wichtigstes Ziel vor Augen: die Ausrichtung der 8. Weezer Open. Das Turnier, das Jahr für Jahr hochklassige Spieler aus der gesamten Region anlockt, soll im September über die Bühne gehen.

Bei der Tennis-Abteilung des 1. FC Kleve sei der Saisonstart „sehr verhalten“ gewesen, wie die Vorsitzende Sigrid Becker-Kunisch feststellt. „Nur wenige in unserem Verein bestreiten Einzel. Ich habe Einzel gespielt und dazu noch einige Männer. Die meisten aber spielen nur Doppel“, sagt sie. Von der Neuansetzung der Medenpartien ist der 1. FC Kleve nicht betroffen, da die Abteilung seit einigen Jahren keine Mannschaft mehr gemeldet hat.

Sigrid Becker-Kunisch ist froh, dass zuletzt zumindest wieder das Kinder- und Jugendtraining angelaufen ist. Damit die Platzanlage an der Stadionstraße bald auch wieder glänzt, setzt sie mit ihren Mitgliedern in den kommenden Tagen zur Grundreinigung an. „Bedingung zur Teilnahme ist ein negativer Corona-Test“, sagt Becker-Kunisch.

Gregor Langen, Vorsitzender des TC Rotweiss Emmerich, spricht rückblickend von einem „sehr schönen“ Saisonauftakt. „Die Plätze waren nicht zu voll, aber gut besucht. Wir hatten im Vorfeld ein wenig die Sorge, dass es sich zu manchen Zeiten knubbeln würde. Das war aber glücklicherweise nicht der Fall, es passte“, sagt Langen. An das neue Stecksystem und die Vorgabe, dass alle Aktiven nur eine Stunde aufschlagen dürfen, hätten sich alle gehalten.