Tennis Am Wochenende wird im Kreis Kleve wieder aufgeschlagen

Die Herren 65 des TC Grün-Weiß Reichswalde treten nach ihrem nur einjährigen Gastspiel in der Regionalliga, der höchsten deutschen Klasse, wieder in der Niederrheinliga an. Der direkte Wiederaufstieg ist dabei überhaupt kein Thema für das Team, das in der Regionalliga ohne Erfolgserlebnis geblieben war. „Es war zweifelsohne im vergangenen Jahr ein Erlebnis für uns, einmal gegen so starke Gegner anzutreten, auch wenn wir keine Chance auf den Klassenerhalt hatten“, sagt Mannschaftsführer Hans Reder. Jetzt will der TC Reichswalde eine Liga tiefer wieder den einen oder anderen Sieg feiern, wobei Reder weiß, dass dies nicht leicht wird. „Denn wir haben mittlerweile einige Spieler im Team, die älter als 70 Jahre sind. Doch weil wir als Mannschaft so zusammenbleiben wollen, warten wir mit dem Wechsel in die höhere Altersklasse noch, bis alle Spieler dort startberechtigt sind“, so der Mannschaftsführer. Und deshalb stellt man sich gegen zum Teil erheblich jüngere Konkurrenten auf schwere Spiele ein. Das gilt auch für die Damen 30 des TC Grün-Weiß Reichswalde, die im Nachhinein noch den Sprung in die Erste Verbandsliga geschafft haben. Sie hatten im vergangenen Jahr in der Zweiten Verbandsliga den zweiten Platz nach einer knappen 4:5-Niederlage im Endspiel um den Titel gegen den SV Neukirchen belegt. Doch weil Meister Neukirchen Monate später darauf verzichtete, künftig eine Klasse höher aufschlagen, rückte der TC Grün-Weiß nach. „Es wird eine schwere Saison, auch wenn wir viele Gegner kennen und wissen, dass sie auch nur mit Wasser kochen“, sagt Mannschaftsführerin Karen Jenisch. Deshalb sieht sie ihr Team im Rennen um den Klassenerhalt auch keinesfalls als chancenlos an. „Wir werden unser Ziel aber nur erreichen, wenn wir stets mit einer guten Mannschaft antreten können“, so Karen Jenisch.