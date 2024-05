Sommer-Saison beginnt am Wochenende Tennis-Teams stehen in den Startlöchern

Am Wochenende steigt der erste Spieltag der Tennis-Medensaison 2024. Die Teams stecken in der heißen Phase der Vorbereitung, vielerorts steigen Testpartien, Saisonziele werden formuliert. Wir geben einen Überblick, welche Teams im Nordkreis Kleve zwischen Emmerich und Uedem mindestens auf Verbandsebene spielen. So viel vorneweg: Im Bereich der Damen und Herren in der offenen Klasse schaut es abermals mau aus.