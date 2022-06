Tennis-Regionalliga : Der TC Reichswalde wird unter Wert geschlagen

Herbert Schneider zeigte im Einzel eine überzeugende Leistung und glich mit einem 6:4, 6:4-Sieg zum zwischenzeitlichen 1:1 aus. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Die Herren 65 verlieren ersatzgeschwächt ihr letztes Heimspiel in der höchsten deutschen Klasse gegen den Tabellenvierten TC St. Mauritz mit 2:7.

Die Herren 65 des TC Grün-Weiß Reichswalde haben in der Tennis-Regionalliga am Mittwoch auch ihr drittes und letztes Heimspiel verloren. Der weiterhin sieglose Neuling wurde bei der 2:7-Niederlage gegen den Tabellenvierten TC St. Mauritz allerdings unter Wert geschlagen. Denn es wäre mehr drin gewesen für den Gastgeber, dessen Abstieg bereits besiegelt ist.

Der Außenseiter hätte in der ersten Einzelrunde sogar in Führung gehen können. Herbert Schneider riss auf der Anlage am Kattenwald jubelnd die Arme in die Höhe, als er an Position zwei seine Partie gegen seinen klar favorisierten Gegner aus Münster gewonnen hatte. Schneider setzte sich nach knapp zwei Stunden nach einer überzeugenden Leistung mit 6:4, 6:4 durch und sorgte damit für den Ausgleich zum 1:1. Parallel durfte sein Teamkollege Helmut Winterberg nach gewonnenem ersten Satz auf einen Erfolg hoffen, der die 2:1-Führung des Aufsteigers bedeutet hätte. Doch Winterberg musste sich noch mit 6:3, 3:6, 1:10 geschlagen geben.

In den weiteren Einzeln blieben die Akteure des Gastgebers, der die verletzten Heinz Verheyen, Peter Normann und Heinz-Willy Verrieth ersetzen musste, ohne Satzgewinn. Dabei hätte es Hans Reder bei seinem 2:6, 6:7 mit ein bisschen Glück wenigstens in den Match-Tiebreak schaffen können. Außerdem unterlagen Dieter Tebest (3:6, 3:6), Reiner Does (1:6, 3:6) und Jürgen Hackforth (0:6, 1:6). In den Doppeln hatten auch Dieter Tebest/Bernhard Janßen (0:6, 1:6) und Herbert Schneider/Helmut Winterberg (4:6, 4:6) das Nachsehen. Ein Punkt ging kampflos an den Gastgeber, weil der Kontrahent kein drittes Doppel mehr stellen konnte.