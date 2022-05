Tennis-Regionalliga Herren 65 : TC Reichswalde wie erwartet ohne Chance

Kleve Der Neuling verliert sein zweites Saisonspiel beim TC Babcock mit 0:9. Heinz Verheyen/Herbert Schneider verpassen im Doppel den Ehrenpunkt knapp.

Die Herren 65 des TC Grün-Weiß Reichswalde haben wie erwartet auch ihr zweites Saisonspiel in der Tennis-Regionalliga klar verloren. Nach dem 1:8 zum Auftakt beim TC Hagen gab‘s am Mittwoch beim 0:9 beim TC Babcock Oberhausen sogar kein Erfolgserlebnis in Form eines Ehrenpunktes für den Aufsteiger. „Wir hatten gehofft, dass wir wie in Hagen wenigstens ein Spiel gewinnen könnten. Das hätte beinahe auch geklappt“, sagte Mannschaftsführer Hans Reder.