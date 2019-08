Tennis : Tennis: Siebert/Romijnders siegen

Kleve Mixed-Turniere liegen in der niederrheinischen Tennis-Szene im Trend. Stetig mehr Vereine der Region organisieren einen solchen Wettbewerb, darunter nun auch der TC Grün-Weiß Reichswalde mit der Leitung von Lucia und Katja Meijer sowie Maike Kremer.

In der ersten Gruppe behielten in der Vorrunde Anja Romijnders und Simon Siebert die Oberhand, ihnen folgten Vanessa Weingarten und Marco Voß. In der zweiten Gruppe gewannen Anika Brendgen und Fredrik Winterberg. Den zweiten Platz belegten Britta Arntz und Sami Lipovica. In der dritten Gruppe war das Duo Kristina Manser und Rudi van Gerven das Maß aller Dinge. Im vierten Feld waren es die Lokalmatadore Lucie Palm und Berni Janßen. „Die anschließenden Finalspiele haben dann nochmals richtig für Spitzensport gesorgt“, sagt Katja Meijer. In der Folge trafen Lucie Palm und Berni Janßen (Sieger Gruppe 3) auf Kristina Manser und Rudi van Gerven (Sieger Gruppe 4).