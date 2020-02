Tennis : LTK Moyland: Abschied vom Leistungssport

Lukas Kepser schlägt künftig für den TC Ford Köln auf. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau/Moyland Ein Paukenschlag: Das Tennis-Aushängeschild im Kreis Kleve meldet im Sommer keine Mannschaft mehr in der offenen Klasse. Zu hoch sei der Aufwand gewesen, zu gering der Ertrag.

Der LTK Moyland war jahrzehntelang die sportliche Heimat absoluter Tennis-Größen der Region. So schlugen etwa Wouter Zoomer, Kevin Schimmel oder Bas Coulier auf der Anlage am Schlosspark auf. Doch die Zeit großer Namen im Dress des Landes-Tennis-Klubs ist nun vorbei. „Wir wollen und brauchen den sportlichen Wandel“, sagt Sportwartin Mirja Hentrey.

Zur bevorstehenden Medensaison im Sommer wird der Vorstand keine Damen- oder Herren-Mannschaft in der offenen Klasse melden – erstmals in der Geschichte des stolzen Vereins. Bei den Damen, die in der Bezirksklasse B aufgeschlagen hätten, sei es schlichtweg nicht gelungen, genügend Spielerinnen aufzubieten. Bemerkenswerter aber ist die Zäsur bei den Herren. Die erste Mannschaft ging 2019 noch in der Niederrheinliga an den Start, das zweite Team in der Bezirksklasse A. „Wir sind uns im Vorstand darüber einig, dass wir den Weg der vergangenen Jahrzehnte verlassen müssen, um nachhaltiger zu arbeiten“, sagt Hentrey.

Info Zahlen und Fakten zum Landes-Tennis-Klub Infrastruktur Der LTK Moyland verfügt auf der schmucken Anlage am Schlosspark über sechs Ascheplätze und ein bewirtschaftetes Klubhaus. „Auf unserer Anlage zu spielen, fühlt sich manchmal wie Urlaub an“, sagt Sportwartin Mirja Hentrey. Eigene Hallenkapazitäten hat der Verein nicht. Mitglieder Der Verein zählt aktuell rund 180 Mitglieder. Knapp 40 davon sind Kinder und Jugendliche.

Für die Initialzündung zu diesem Schritt sorgte die vergangene Spielzeit. Es war eine zum Vergessen für den LTK Moyland. Die Herren-Mannschaft ging in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse an den Start. „Am Anfang haben wir wirklich gedacht: Das wird jetzt eine krasse Saison“, blickt Hentrey zurück. Die Meldeliste der Moyländer war prominent besetzt. An erster Stelle schlug der Belgier Dane Chuntraruk auf, es folgten die Niederländer Lars Bij­sterbosch und Jordy Visser. Komplettiert wurde das Aufgebot von weiteren Legionären und den lokalen Tennis-Größen Lukas Kepser, Cedric Stanke, Simon Siebert und Kai-Uwe Angenendt.

„Wir haben gehofft, dass in dieser Mannschaft ein engeres Gefüge als in den Jahren zuvor entsteht. Doch es hat überhaupt nicht funktioniert“, sagt Hentrey. Es sei schlichtweg schlecht koordiniert und kommuniziert worden. Praktisch nie habe die Mannschaft gemeinsam trainiert, nur zu Spieltagen habe man zusammengefunden. Und auch das nicht vollzählig: Lediglich bei der Hälfte der Niederrheinliga-Partien trat die Moyländer Mannschaft mit den erforderlichen sechs Spielern an. Folgerichtig stieg das Team in die Erste Verbandsliga ab. „In der Öffentlichkeit haben wir damit ein ganz schlechtes Bild abgegeben, das wissen wir“, sagt Sportwartin Hentrey.

Doch es war nicht nur ein schlechtes, sondern auch ein besonders teures Bild, das der Verein im vergangenen Sommer abgab. Es ist ein offenes Geheimnis in der Szene, dass ambitionierte Amateurspieler beim Landes-Tennis-Klub vergleichsweise fürstlich entlohnt wurden. „Das war aber zuletzt kein gut angelegtes Geld mehr. Wir haben nun auch keine Lust mehr, Energie in ein Projekt zu stecken, aus dem keine Energie mehr zurückkommt“, sagt Hentrey.

Zu den Heimspielen seien kaum Zuschauer gekommen. Zudem sagt die 43-Jährige: „Es hat sich niemand beim LTK angemeldet, nur weil wir so tollen Spitzensport anbieten.“ So habe man den Spielern vor einigen Wochen mitgeteilt, dass sie keine Zukunft am Schlosspark haben. Ohnehin war der Aderlass bereits groß. Cedric Stanke setzt seine Tennis-Laufbahn in Belgien fort. Simon Siebert und Kai-Uwe Angenendt wechselten zum TC Kalkar – wie zwei Jahre zuvor bereits LTK-Eigengewächs Julian Schoofs.

Lukas Kepser wiederum schloss sich mit seinem Bruder Vincent dem Tennis-Club Ford Köln an und spielt dort künftig in der Zweiten Verbandsliga. Für Lukas Kepser liegt der Grund auf der Hand: Der 24-Jährige, der durch seine Teilnahme am TV-Talentwettbewerb Deutschland sucht den Superstar Bekanntheitsgrad gewann, ist nach Düsseldorf gezogen.

„Daher war schon früh klar, dass ich nicht jedes Spiel für Moyland machen könnte. Das werde ich nun auch in Köln nicht schaffen. Dort spiele ich aber völlig ohne Druck. Dass es in Moyland nun bald gar keine Mannschaft in der offenen Klasse mehr gibt, finde ich sehr schade“, sagt Lukas Kepser, der mit dem Routinier Rolf Theissen voraussichtlich Jugend-Trainer des Landes-Tennis-Klubs Moyland bleibt.

Die sportliche Führung der Grün-Weißen will sich in den nächsten Jahren auf die Förderung der vereinseigenen Jugend fokussieren. Man habe gemerkt, dass sich der Einsatz für diese lohne. „Die Mitgliederzahlen im Jugendbereich steigen wieder“, sagt Hentrey. So wolle man auch am Projekt Kid`s on the Court festhalten. Dabei können Jugendliche an kostenfreien Trainingseinheiten teilnehmen, um das Tennis-Sportabzeichen zu erreichen. „Das war im vergangenen Sommer ein voller Erfolg, daran wollen wir anknüpfen“, sagt Hentrey.