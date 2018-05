Lokalsport: Tennis: Damen 60 des TC Kellen jetzt Tabellenführer

Kleve Ihren zweiten Sieg im zweiten Match landeten die Tennis-Damen 60 des TC Kellen in der Bezirksliga gegen den Tennisclub RW Kempen souverän mit 6:0. Nach den Einzeln stand es bereits 4:0, jedoch konnten die Kellener Damen von vier Einzeln erst zwei im Match-Tiebreak gewinnen. Die Ergebnisse: Sabine Dercks 3:6 7:6 10:8; Petra Brendgen 6:4 6:0; Angelika Cosar 6:1 6:1; Hildegard Billion 6:3 3:6 16:14.

Auch in den Doppeln ließen Tilly Risse-Raijmakers/Angelika Cosar 6:2 6:2 und Hildegard Billion/MF Gudrun Hütten 6:0 6:0 nichts mehr anbrennen, machten den 6:0-Sieg perfekt und übernahmen erstmals die Tabellenführung. Im nächsten Heimspiel treffen die Damen 60 am 5. Juni, um 14 Uhr, auf BW Kevelaer.

Zu einer zähen Heimpartie in der Bezirksklasse A entwickelte sich das Match der Herren 65 gegen den Tabellenführer Rinderner TC. Theo Bültjes gewann 4:6, 6:3, 10:4, während Wolfgang Deinert mit 3:6, 6:3, 4:10 verlor. Günter Michels siegte in deutlich (6:3, 6:1). Rolf Kerkmann verlor (2:6, 4:6) zum 2:2-Zwischenstand. In den Doppeln stand dem Sieg von Ernst Elders/Norbert Rausch 6:4, 4:6, 10:6 die Pleite von Christian Bless/Erich Billion 2:6, 5:7 gegenüber. Durch den 3:3-Endstand liegt der TC in der Tabelle auf Platz zwei. Am Dienstag, 12. Juni, 10 Uhr, kommt der TC RW Goch.