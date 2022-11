Tischtennis : Teams von WRW Kleve überzeugen bei ihren Punktgewinnen

Kleve Die Regionalliga-Mannschaft erreicht ein 5:5 beim TSV Langstadt III. WRW II gelingt in der Oberliga ein Remis im Top-Spiel gegen den Spitzenreiter.

Die erste Damen-Mannschaft von WRW Kleve hat ihren Platz im Mittelfeld der Tischtennis-Regionalliga mit einem Punktgewinn, mit dem nicht unbedingt zu rechnen war, gefestigt. Das Team erreichte am Samstag ein 5:5 beim TSV Langstadt III und hat jetzt 5:3-Zähler auf dem Konto. „Wir sind mit diesem Ergebnis sehr zufrieden, zumal der Gegner mit einer sehr starken Mannschaft angetreten ist“, sagte Klaus Seipold, Teammanager der WRW-Damen. Beim Gastgeber schlug die ehemalige Bundesliga-Spielerin Inka Dömges an Position eins auf. Sie sorgte für drei der fünf Erfolge des TSV.

Seipold hob besonders hervor, dass der Regionalligist eine „geschlossene Mannschaftsleistung“ geboten hatte. „Jede Spielerin hat ein Einzel gewonnen. Das ist sehr erfreulich“, sagte er. Und zu einem Erfolg fehlte nicht viel. Annika Meens musste in ihrem zweiten Einzel eine knappe 2:3-Niederlage hinnehmen. „Das Ergebnis geht unter dem Strich aber in Ordnung“, so Seipold. Mara Lamhardt, Pia Dorißen, Lea Vehreschild, Annika Meens und Pia Dorißen/Lea Vehreschild holten die Punkte des Regionalligisten, der jetzt am kommenden Samstag, 14 Uhr, beim Spitzenteam SC Niestetal antritt.