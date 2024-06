Spiel, Satz und Sieg TC Uedem: Herren 30 haben den Doppel-Riecher

Einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt in der Ersten Verbandsliga gab es für die Damen 30 des TC GW Reichswalde, die gegen den Tabellenletzten Düsseldorfer TC II mit 4:5 das Nachsehen hatten. Karen Jenisch (6:1, 6:2) und Jennifer Gloger (6:0, 6:2) gewannen ihre Einzel, in den Doppeln steuerten Christina Plügge/Jenisch (6:2, 6:4) und Gloger/Sandra Jung die Punkte ein. Spannend geht es in der Zweiten Verbandsliga zu, in der die Damen 40 des TC Rotweiss Emmerich mit einem 7:2-Erfolg gegen den TSV Meerbusch die Tabellenführung übernommen haben. Schon nach den Einzeln hatten Ilka Böhning (6:3, 6:2), Katja Meenen (1:6, 6:3, 11:9), Christina Welmans (6:1, 6:1), Anja Jansen-Raadts (6:4, 6:2) und Anja Bongers (6:1, 7:5) für einen uneinholbaren 5:1-Vorsprung gesorgt. Böhning/Meenen (6:0, 6:0) und Patricia Schnickers/Jansen-Raadts (5:7, 6:4, 11:9) rundeten mit ihren Doppelsiegen den Erfolg ab.