Tennis im Kreis Kleve Damen 60 des TC Rot-Weiß Goch sind am Ziel

Auswärts Die Herren 65 des TC Grün-Weiß Reichswalde, die ihre ersten drei Begegnungen in der Tennis-Niederrheinliga verloren haben, bestreiten am heutigen Dienstag das Schlüsselspiel im Kampf um den Klassenerhalt. Das Schlusslicht tritt um 14 Uhr zur Nachholpartie beim SC RW Remscheid an und dürfte sich nur bei einem Erfolg weiter Hoffnungen machen, den Klassenerhalt noch schaffen zu können.