Spieltag der Tennis-Senioren Veerter Herren 70 gleichen sehr spät aus

Die Veerter stellten die Doppel taktisch auf. Tripp/Bosch holten den zweiten Matchpunkt (6:3, 6:3). Danach kam es auf das zweite Doppel an. Weshalowski/Diebels behielten die Nerven und holten nach großem Kampf den dritten Punkt im Match-Tiebreak (6:4, 4:6, 10:7). Die Veerter haben nun eine Niederlage und ein Unentschieden auf ihrem Konto. „Das geht soweit in Ordnung, da wir in den beiden Spielen nicht in Bestbesetzung antreten konnten. In zwei Wochen müssen wir zum TC GW Schönebeck und hoffen, dann komplett spielen zu können“, so Mannschaftsführer Freddy Tripp.