Letzter Spieltag für Tennis-Senioren TC Reichswalde und TC Issum jubeln zum Abschluss

Mit einem überzeugenden 9:0-Erfolg haben die Herren 65 des TC Grün-Weiß Reichswalde die Tennis-Saison in der Ersten Verbandsliga beendet. Der TC Kartause war in der Begegnung in allen Belangen unterlegen. So gab es in den Einzeln, in denen die Reichswalder Auswahl auf Spitzenspieler Dieter Tebest und die Nummer drei des Teams, Heinz Verheyen, verzichtete, durchweg glatte Siege durch Herbert Schneider, Peter Normann, Hans Reder, Reinhard Does, Jürgen Hackforth und Wilfried Brey.