Meden-Saison biegt auf auf die Zielgerade ab TC Reichswalde gewinnt das Derby gegen den TV Winnekendonk

Die Herren 70 des TC Blau-Weiß Veert gewannen in der Ersten Verbandsliga mit 4:2 gegen den bis dato auf Platz eins liegenden TV Burgaltendorf. Damit ist der Klassenerhalt bereits perfekt. Der Sieg war für die Veerter so nicht zu erwarten gewesen. Freddy Tripp (6:2, 6:0) holte den ersten Punkt. Kurt Neuer legte (6:4, 6:0) nach. Bruno Diebels musste sich an Position drei (5:7, 1:6) geschlagen geben. Einen harten Kampf lieferte Hans Weshalowski ab, der sich nach verlorenem ersten Satz im zweiten Durchgang steigerte und dann im Match-Tiebreak mit 10:4 belohnte (3:6, 6:0, 10:4). Mit einer komfortablen 3:1-Führung gingen die Veerter dann in die Doppel. Dort brauchten sie noch einen Punkt zum Sieg. Tripp/Weshalowski dominierten und gewannen ihr Duell mit 6:3, 6:0. Bosch/Neuer verloren zwar (3:6, 3:6), der Erfolg war aber bereits in trockenen Tüchern. Mit 5:3-Punkten liegen die Veerter auf Rang drei und können am kommenden Dienstag das letzte Ligaspiel zu Hause gegen den TC GWG Krefeld entspannt angehen.