Spiel, Satz und Sieg Der TC Reichswalde feiert seine starken Frauen

Die Spielerinnen des TC Reichswalde haben derweil am Wochenende die vielleicht erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte perfekt gemacht. In einer völlig ausgeglichenen Ersten Verbandsliga machten die Damen 30 zunächst am Samstag mit einem 6:3 gegen den TSV Bocholt ihr Meisterstück und schlagen damit in der kommenden Saison in der Niederrheinliga auf. Karen Jenisch (6:3, 6:0), Anja Romijnders (6:2, 2:6, 13:11), Vanessa Weingarten (6:2, 6:0) und Sandra Jung (6:3, 6:3) gewannen ihre Einzel, Saskia Mohnen/Weingarten (6:0, 6:4) und Jung/Christina Piron (6:3, 6:3) sorgten in den Doppeln für die Entscheidung. Die Damen 40 krönten am Sonntag eine starke Saison in der Zweiten Verbandsliga mit einem Heimsieg gegen Eintracht Duisburg. Die Mannschaft, die mit dem bescheidenen Saisonziel Klassenerhalt angetreten war, durfte anschließend auf die Vizemeisterschaft anstoßen. Karen Jenisch (4:6, 6:2, 10:4), Eva Backhaus (2:6, 7:5, 10:3), Anja Romijnders (7:6, 6:3) und Sandra Jung (6:2, 6:2) sorgten zunächst für eine 4:2-Führung nach den Einzeln. Schon im ersten Doppel fiel die Entscheidung, weil die Gegnerinnen von Eva Voepel und Julia Versteyl im ersten Satz wegen einer Verletzung aufgeben mussten. „Wir haben eine tolle Saison gespielt. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft“, sagte Kapitänin Silke Grabbe.