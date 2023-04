Start der Tennis-Saison Beim TC Kellen herrscht große Vorfreude

Der TC Kellen freut sich auf die Medensaison und schickt vier Tennis-Teams in den Spielbetrieb. Die Herren 65 werden, wie im vergangenen Jahr, in der Ersten Verbandsliga aufschlagen. 2022 hatte sich das Team vorzeitig den Klassenerhalt gesichert. Doch eine Änderung gibt es. „Wir starten dieses Mal als Viererteam und nicht mehr als Sechser-Mannschaft. Das ist also neues Terrain für uns“, sagt Sportwart und Teammitglied Jörg Streuff. Ziel sei erneut der Klassenerhalt. „Wir werden zum letzten Mal als Herren 65 antreten, weil bis auf ein Mitglied alle anderen schon über 70 Jahre alt sind“, sagt Streuff, der mit einer schwierigen Saison rechnet, „vor allem, wenn man sich die Aufstellungen der Gegner ansieht. Die Klubs aus den Städten spielen oft noch Leistungsklassen-Turniere, die in der näheren Umgebung stattfinden. Wir im Kreis Kleve nehmen kaum an diesen Turnieren teil, da die Anreise oft lang ist.“ Dennoch blickt Streuff zuversichtlich auf die Aufgaben. Personelle Änderungen im Vergleich zu 2022 gibt es nicht. Erster Gegner auf der Kellener Anlage ist am Dienstag um 10 Uhr der TC Blau-Weiß Issum.