Entscheidung gefallen TC Blau-Weiß Issum beklagt zwei Absteiger

Die Herren 30 des Uedemer TC beenden die Saison in der Ersten Tennis-Verbandsliga auf einem ausgezeichneten dritten Tabellenplatz. „Das konnte man nicht erwarten. Für uns ist die Saison megagut verlaufen“, sagte Philipp Zita, Kapitän der Uedemer Tennisspieler. Zum Abschluss trat die Mannschaft am Samstag bei einem hochmotivierten Gegner an. Die Auswahl von Eintracht Duisburg sicherte sich mit einem 5:4-Erfolg den Klassenerhalt. „Diese Niederlage können wir gut verkraften. Wir freuen uns einfach nur darüber, auch im nächsten Jahr in der Ersten Verbandsliga aufschlagen zu dürfen“, so Zita. Julian Schoofs (6:1, 6:0), Martin Gricksch (6:2, 6:4) und Philipp Hammerschmidt (6:1, 6:3) hatten mit ihren Zwei-Satz-Siegen für ein 3:3 nach den Einzeln gesorgt. Den Uedemer Punkt in den Doppeln holten Schoofs/Zita (6:3, 6:0).