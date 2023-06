Fußball-Talent aus Geldern Mika van Lipzig träumt von einer Karriere als Profi

Als die Borussia ihm schließlich den Rat gab, den Verein zu verlassen, war ihm klar, dass es Zeit für einen Neuanfang in einer anderen Mannschaft war. Er hatte zwar von der Borussia einen Platz in einem anderen Nachwuchsleistungszentrum angeboten bekommen, doch der talentierte Angreifer lehnte das ab. Er wollte einen Schritt zurück machen und eine Spielklasse tiefer auf Torejagd gehen. Er wandte sich an den 1. FC Kleve, weil er einige Akteure des C-Junioren-Teams aus gemeinsamen Zeiten in der Kreisauswahl kannte. Nach einem Probetraining am Bresserberg war für Mika van Lipzig klar, dass er beim 1. FC Kleve den Versuch starten wollte, zurück zu alter Form zu finden. Das gelang bestens. „Ich bin von Anfang an in Kleve sehr gut aufgenommen worden“, sagt der 14-Jährige.