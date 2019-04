Jugendfußball : Tag des Jugendfußballs in Weeze mit 57 Teams

Weeze Heute ganztägig toller Fußballspaß für den Nachwuchs im Herzen des Kreises Kleve.

(RP) Rassige Zweikämpfe, raffinierte Freistoßtricks, tolle Dribblings und vor allem jede Menge Spaß: Das verspricht Jahr für Jahr der Tag des Jugendfußballs in Weeze. Immer am 1. Mai findet er statt und das nun schon über 25 Mal in Weeze auf der Sportanlage des TSV an der „B 9“. Nicht ohne Grund, denn in Weeze findet der Kreisjugendausschuss Kleve-Geldern, der für den Tag des Jugendfußballs verantwortlich zeichnet, ideale Bedingungen vor. Eine großzügige Anlage, mitten im Herzen des Kreises gelegen und eine engagierte Mannschaft der Jugendabteilung des TSV, die dieses Event jedes Jahr aufs Neue professionell vorbereitet und durchführt.