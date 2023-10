Frauenfußball-Regionalliga Auswärtsspiele für den SV Walbeck und VfR Warbeyen

In dieser Partie verletzte sich Marith Müller-Prießen so schwer, dass die Schlüsselspielerin der Mannschaft voraussichtlich in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen wird. Auch Stürmerin Lena Jansen fällt aus. „Mir werden am Sonntag insgesamt fünf Stammkräfte fehlen. Auch wenn es im Moment nicht so gut läuft, ist die Stimmung nach wie vor gut in der Mannschaft. Wir haben gut trainiert und werden auch in Bielefeld eine schlagkräftige Truppe stellen können“, sagt Trainer Dieter Blomm.