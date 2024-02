Fußball-Niederrheinpokal der Frauen SV Walbeck fordert VfR Warbeyen heraus

Am Sonntag gibt’s in jedem Fall einen Sieger, notfalls wird dieser im Elfmeterschießen ermittelt. VfR-Trainer Sandro Scuderi ist guter Dinge, dass seine Mannschaft es nicht so weit kommen lässt und die Aufgabe am Bergsteg innerhalb von 90 Minuten lösen kann. „Ich denke, dass wir aus dem Meisterschaftsspiel gelernt haben. Wir waren in den vergangenen beiden Jahren im Pokalwettbewerb bis zum Schluss dabei und wollen auch diesmal den Schritt in die nächste Runde gehen. Wir freuen uns jedenfalls auf das Derby“, sagt Scuderi.