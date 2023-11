Das Spiel des Tages in der Fußball-Kreisliga A Der SV Walbeck kann spät jubeln

Der SV Walbeck hat in der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern durch ein Tor kurz vor dem Abpfiff einen 1:0 (0:0)-Sieg in der Heimpartie gegen den SV Nütterden geschafft. Sven Janssen erzielte in der vierten Minute der Nachspielzeit den Treffer, der den Gastgeber jubeln ließ und für viel Frust beim Gegner sorgte. „Ich bin sehr enttäuscht. Das war eigentlich ein klassisches Unentschieden-Spiel. Umso bitterer war dieser Treffer in der Nachspielzeit“, sagte Joachim Böhmer, Trainer des SV Nütterden. Ganz anders war selbstverständlich die Gemütslage bei seinem Gegenüber André Birker. „Der Zeitpunkt des Siegtors war natürlich glücklich. Doch unter dem Strich ist der Erfolg sicherlich nicht unverdient“, so der Walbecker Coach.