Fußball-Bezirksliga : SV Walbeck ist wohl nicht mehr zu retten

Geldern Gastgeber findet sich nach dem 1:5 gegen den 1. FC Kleve II mit dem Abstieg ab. Die Elf vom Bresserberg hat hingegen den Anschluss ans Mittelfeld hergestellt.

Das war es dann wohl für den SV Walbeck. Nach der deutlichen 1:5 (0:0)-Niederlage gegen die Zweitvertretung des FC Kleve dürfte der Gang in die Fußball-Kreisliga A besiegelt sein. Die Mannschaft vom Bresserberg hat hingegen mit dem Auswärtssieg einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht.

Das am Ende deutliche Resultat täuscht allerdings etwas über den wahren Spielverlauf hinweg. Vor allem in der ersten Halbzeit begegneten sich die beiden Kontrahenten auf Augenhöhe. Der Tabellenletzte spielte mutig nach vorne und hatte gute Möglichkeiten. Die größte Chance vergab Mannschaftskapitän Hubertus Arians in der zehnten Minute, als sein Kopfball aus kurzer Distanz den Außenpfosten streifte. Beide Seiten zeigten großen Einsatz. Glück hatten die Walbecker, als sich Christian Hemmers auf der rechten Seite durchsetzte und den Ball an den Pfosten hämmerte. Mit einem leichten Chancenplus für die Hausherren ging es in die Kabinen.