Fußball-Regionalliga der Frauen VfR Warbeyen zurück in der Erfolgsspur

Engagiert starteten die Walbeckerinnen in die zweite Hälfte, mussten aber in der 53. Minute den nächsten Dämpfer hinnehmen. Kölns Laura Vogt stand nach einer Linksflanke richtig und erhöhte auf 2:0 für die Gäste. Der SV Walbeck steckte zwar nie auf, blieb aber zu harmlos. Die größte Chance zum Anschlusstreffer hatte die eingewechselte Nina Hasselmann, die in der 84. Minute frei stehend an der Kölner Torhüterin scheiterte. In der Nachspielzeit gelang den Gästen noch das 3:0 durch Olesja Arslan.