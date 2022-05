Fußball-Bezirksliga : Der SV Walbeck kann endgültig für die Kreisliga A planen

Kleve/Geldern Nach der 1:2-Niederlage beim SV Rindern beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer fünf Spiele vor Schluss neun Punkte. Gastgeber bringt nach starker erster Hälfte den Sieg ins Ziel.

Der Gang in die Fußball-Kreisliga A scheint spätestens nach der 1:2 (0:2)-Niederlage beim SV Rindern für den SV Walbeck besiegelt. Fünf Spiele vor Saisonende ist der Rückstand auf das rettende Ufer auf neun Punkte angewachsen. Wegen einer schwachen ersten Halbzeit musste der Tabellenletzte die Heimreise mit leeren Händen antreten. Und das, obwohl der SV Rindern keinesfalls ein übermächtiger Gegner war. „In der zweiten Halbzeit hat das Spiel ausschließlich in der Rinderner Hälfte stattgefunden“, sagte Walbecks Trainer Stefan Pötters nach der Partie.

In der ersten Halbzeit dagegen nicht: Da waren die Klever Gastgeber das deutlich bessere Team und gingen folgerichtig schon nach zehn Minuten durch Philipp Roosen in Führung. Wenig später bot sich Roosen die nächste große Chance, doch er vergab einen Strafstoß ebenso, wie seine Mannschaftskollegen in der Folge einige hochprozentige Chancen. Erst kurz vor dem Pausenpfiff erzielte Leon Müller das zu diesem Zeitpunkt verdiente 2:0. „Wir hätten aber schon höher führen müssen und haben Walbeck unnötig im Spiel gehalten“, bemängelte Rinderns Trainer Christian Roeskens.