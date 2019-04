Fußball : Viktoria: Trostlose Nullnummer

Goch Fußball-Bezirksliga, Gruppe 5: Viktoria Goch - TSV Wachtendonk-Wankum 0:0.

Neben Jonathan Klingbeil mussten die Gocher in der Mittelfeldzentrale auch Tim Janz ersetzen, der sich im Abschlusstraining verletzt hatte. Damit gingen bei den Hausherren auch entscheidende Einbußen in Sachen Spielstruktur einher. Der Beginn der Partie gehörte noch den Gochern, die nach einer knappen Viertelstunde die große Chance zur Führung aber ausließen. Nach einem Antritt von Jean-Willy Mapinga über links fand dessen Flanke im Zentrum Malik Bongers, der aber zu wenig daraus machte und seinen Kopfball unbedrängt am Tor vorbeisetzte (14.). Diese Szene sollte im Nachhinein die einzige Großgelegenheit bleiben, mit deren Hilfe die Gastgeber auf die Siegspur hätten geraten können. Danach gestaltete sich das Geschehen bis zur Pause eher ausgeglichen. Die recht destruktiven Gäste setzten ihrerseits durch Torjäger Michael Funken Akzente, der einen Freistoß knapp vorbeisetzte (31.) und bei einem Schnellangriff noch von Jordi Barbara gestoppt wurde (38.). Auch nach dem Wechsel paarten sich bei den Gochern mehr und mehr zu viel Statik und immer wieder unsaubere Zuspiele, so dass die Mittel fehlten um die massierte Gästedeckung ernsthaft zu fordern. Allein ein Zufallsprodukt in Form einer verunglückten Flanke von Klaas Gerlitzki auf die Torlatte sorgte noch für so etwas wie Gefahr (84.). Näher am Sieg waren gar die Gäste, die in ihren wenigen Offensivszenen durch Eric Holz (69.) und Luis Rundholz (72.) aber an Job ten Barge scheiterten. Funkens Versuch aufs lange Eck kratzte zudem Atila Ercan von der Linie (60.), so dass zwei harmlose Teams 0:0 auseinandergingen.