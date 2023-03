Das Spiel des Tages in der Fußball-Kreisliga A Uedemer SV feiert Favoritensieg

Die Zuschauer, die darauf gehofft hatten, dass sich die Mannschaft mit Leidenschaft gegen den Favoriten zur Wehr setzen würde, wurden enttäuscht. Zwar war es in den Anfangsminuten in den Veerter Reihen laut, die Spieler trieben sich immer wieder an und kamen nach zehn Minuten auch mal in den Uedemer Strafraum. Doch als nach einem Eckball der Gast durch Tim Kerkmann in Führung ging (12.), ließen viele Spieler Köpfe und Schultern hängen.