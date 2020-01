Fußball : SV Straelen verpflichtet Konstantin Möllering

Straelen Der Spitzenreiter der Oberliga hat sich noch einmal verstärkt. Der Neuzugang hat schon 123 Partien in der vierthöchsten Klasse bestritten. Er war unter anderem für die Sportfreunde Siegen und Rot-Weiss Essen am Ball.

Kurz vor Ablauf der Wechselfrist hat der Tabellenführer der Fußball-Oberliga noch einmal Nägel mit Köpfen gemacht. Der SV Strae­len hat Konstantin Möllering unter Vertrag genommen. Der 29-jährige Mittelfeldspieler bringt jede Menge Regionalliga-Erfahrung mit. Bislang hat Möllering für diverse Vereine – darunter Sportfreunde Siegen, SV Rödinghausen und Rot-Weiss Essen – 123 Partien in der vierthöchsten deutschen Spielklasse bestritten. In der nächsten Saison sollen weitere hinzukommen. Denn mit dem Transfercoup sendet der Club von der Römerstraße ein klares Sig­nal an die Konkurrenz: Der SV Strae­len möchte sich die sofortige Rückkehr in Liga vier nicht mehr nehmen lassen.