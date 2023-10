Sunay Acar und Umut Akpinar sprechen Klartext SV Straelen gegen 1. FC Kleve – ein Prestige-Duell mit viel Brisanz

Acar Ich hätte nicht gedacht, dass wir nach dem großen Umbruch jetzt schon so weit sind. Wir hatten in den Begegnungen immer mehr Spielanteile und haben die Spiele oft dominiert. Leider war das in den Ergebnissen nicht so zu sehen. Wir haben Punkte liegengelassen, aber auch das haben wir im Vorfeld geahnt. Da fehlte es bei meiner jungen Mannschaft an Erfahrung, die man in vier Monaten nicht hinbekommen kann. Das braucht Zeit, da muss man geduldig sein.