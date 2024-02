Insolvenzfall SV Straelen SV Straelen: Insolvenzantrag sportlich ohne Konsequenzen

Zumindest in sportlicher Hinsicht hat die Insolvenz des SV Straelen für die Handballer des Vereins in der laufenden Saison keine Konsequenzen. „Wir haben schon seit einigen Wochen Kontakt zu den Verantwortlichen des Vereins und waren daher vorgewarnt. Die Mannschaften können bis zum Saisonende normal am Spielbetrieb teilnehmen, was natürlich auch in unserem Interesse ist. Punktabzüge sind in einem solchen Fall nicht vorgesehen, weil wir uns im Amateurbereich bewegen. Ich persönlich drücke den betroffenen Sportlerinnen und Sportlern die Daumen, dass dieser große Breitensportverein eine Zukunft hat“, sagte Falko Pühler, Vizepräsident Recht des Handball-Verbandes Nordrhein (HNR).