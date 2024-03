Fußball-Bezirksliga Viktoria Goch siegt kampflos gegen den SV Straelen II

„Wir haben alles versucht, eine Mannschaft zusammenzubekommen. Doch einige Spieler sind verletzt oder in Urlaub. Und nur mit neun oder zehn Akteuren wollten wir nicht in Goch antreten“, sagte Jürgen Lendzian, Fußball-Abteilungsleiter des SV Straelen. Der Verein habe diese Entscheidung auch in dem Wissen getroffen, dass das Torverhältnis keine Rolle spielt. „Wenn das der Fall gewesen wäre, dann hätten wir aus Gründen der sportlichen Fairness gespielt“, so Lendzian.