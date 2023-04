Kellerduell SV Rindern macht den SV Straelen II zum Abstiegskandidaten

Zuvor habe seinem Team noch die nötige Entschlossenheit im Angriffsdrittel gefehlt, so Roeskens. „Wir sind gut in die Partie gekommen, standen defensiv stabil und haben den Ball immer wieder nach vorne getragen. Es fehlte das letzte Zuspiel, der letzte gefährliche Laufweg.“ In Durchgang zwei bemängelte der Rinderner Übungsleiter dann die Chancenverwertung seiner Schützlinge. „Da hatten wir drei, vier, fünf Möglichkeiten, das Ergebnis auszubauen. Am Ende haben wir Straelens lange Bälle allerdings gut wegverteidigt und absolut verdient gewonnen“, so Roeskens.