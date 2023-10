Fußball-Oberliga SV Straelen erobert den Bresserberg

Absolut zufrieden war Sunay Acar, Trainer des SV Straelen, mit dem Auftritt seines Teams. „Das war ein sehr gutes Spiel von meinen Jungs. Sie hat nach der 0:3-Niederlage gegen Velbert die richtige Reaktion gezeigt. Von der ersten Minute an war meine Mannschaft hellwach“, sagte Acar. „Wir haben in der ersten Halbzeit Glück gehabt, da hätten wir schon den einen oder anderen Gegentreffer kassieren können“, so Akpinar. „Nachher waren wir etwas besser im Spiel und hätten sogar in Führung gehen können.“