Startschuss am 16. August Der SV Straelen eröffnet die neue Saison in der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern

Ehre, wem Ehre gebührt: Das einstige Aushängeschild des Kreis Klever Fußballs eröffnet die neue Saison in der Kreisliga A Kleve/Geldern. Der SV Straelen startet die „Mission Neuanfang“ am Freitag, 16. August, um 19.30 Uhr im Stadion an der Römerstraße mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Viktoria Goch II. Staffelleiter Holger Tripp hat jetzt den Spielplan veröffentlicht. So lauten die weiteren Begegnungen des ersten Spieltags: FC Aldekerk – SV Sevelen (Freitag, 16. August, 20 Uhr), SV Nütterden – TSV Nieukerk, Viktoria Winnekendonk – TSV Weeze, Arminia Kapellen – SGE Bedburg-Hau II, SC Blau-Weiß Auwel-Holt – Siegfried Materborn (alle Sonntag, 18. August, 15 Uhr), Uedemer SV – SV Walbeck (Sonntag, 15.15 Uhr), Grün-Weiß Vernum – SV Issum (Sonntag, 15.30 Uhr). Der letzte Spieltag in diesem Jahr ist für Sonntag, 8. Dezember, angesetzt. Anschließend dauert die Winterpause bis zum 7. März.