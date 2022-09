Das Spiel des Tages in der Fußball-Kreisliga A : SV Sevelen ist neuer Spitzenreiter

Uedem Das Team siegt beim bisher ungeschlagenen Tabellenführer Uedemer SV mit 5:2. Philipp Langer ist mit vier Treffern ein Garant für den Erfolg.

Führungswechsel an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern: Der Uedemer SV musste beim 2:5 (2:4) im Heimspiel gegen den SV Sevelen nicht nur seine erste Niederlage in dieser Saison hinnehmen, sondern büßte Platz eins auch an den jetzt punktgleichen Gegner ein, der das um zwei Treffer bessere Torverhältnis aufweist.

Und der Erfolg des neuen Spitzenreiters war absolut verdient. Denn in den ersten 30 Minuten der Partie bestimmte nur eine Mannschaft das Geschehen auf dem Platz – der SV Sevelen. Das Team von Trainer Michael Foehde lief den Gegner hoch an und stand dahinter sehr gut gestaffelt. Das Umschaltspiel des SV funktionierte hervorragend, meist benötigten die Sevelener nur zwei, drei Stationen, um gefährlich in den Uedemer Strafraum zu kommen. Und dort lauerte der beste Torjäger der Liga. Philip Langer bewies auch in dieser Partie mit vier Treffern, mit denen er sein Konto auf 15 Tore verbesserte, seine Vollstreckerqualitäten.