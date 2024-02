Fußball Diese Spiele sollten Sie im Blick haben

SV Sevelen – Hamminkelner SV (Sonntag, 15.30 Uhr). Der Bezirksliga-Aufsteiger vom Koetherdyck ist stark im Kommen. Im ersten Spiel nach der Winterpause schlug die Mannschaft von Trainer Fabian Maas den damaligen Tabellenführer 1. FC Kleve II mit 1:0, anschließend folgte ein 2:0 im Kellerduell an der Straelener Römerstraße. Die Aufholjagd in Richtung Klassenerhalt lässt sich für den SV Sevelen jedenfalls glänzend an. In der aktuellen Form sollte auch ein Heimsieg gegen den Tabellenzwölften Hamminkelner SV machbar sein. Ein weiterer Dreier würde zwar noch nicht den Sprung aus der Abstiegszone bedeuten. Doch das rettende Ufer wäre endgültig in greifbare Nähe gerückt. Das Hinspiel ist allerdings noch in schlechter Erinnerung – im Septemberg ging der SV Sevelen in Hamminkeln mit 1:6 baden.