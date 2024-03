Fußball-Bezirksliga SV Sevelen kassiert beim SV Haldern zwei Rote Karten und eine 0:3-Niederlage

Der SV Haldern sorgt für neue Spannung im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga. Mit einem 3:0 (0:0)-Sieg über den Tabellennachbarn SV Sevelen verbesserte sich das Team von Trainer Christian Böing auf Platz 15 und rückt auf einen Zähler an den Uedemer SV heran, der bereits am Freitag gegen den SV Rindern Federn ließ. Der SV Sevelen verpasste indes den Sprung auf einen Nicht-Abstiegsplatz. In einer torlosen ersten Halbzeit war der größte Aufreger ein Platzverweis in der 33. Minute für den Sevelener Akteur Max Ruhnau. Er hatte seinen Gegenspieler Matthias Bauhaus an der Achillessehne erwischt. SVS-Coach Fabian Maas bezeichnete die Rote Karte als „überhart“.