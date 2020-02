Fußball : Hikmet Eroglu bleibt Trainer beim SV Schottheide-Frasselt

Der SV Schottheide-Frasselt – hier Marcel Vingerhoet (am Ball) und Adrian van Baal – will auch in der zweiten Saisonhälfte weiter oben mitmischen. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Kranenburg Der Coach verlängerte seinen Vertrag beim Tabellenvierten der Kreisliga B. Die Mannschaft erwartet am Sonntag den Zweiten SV Grieth zum Top-Spiel in der Gruppe eins.

Trainer Hikmet Eroglu hat seinen Vertrag beim SV Schottheide-Frasselt, mit 38 Punkten Tabellenvierter in der Gruppe eins der Fußball-Kreisliga B, um ein Jahr verlängert und geht damit im Sommer in seine dritte Saison. „Da der Verein mit meiner Arbeit zufrieden ist und ich auch weitermachen wollte, haben wir logischerweise per Handschlag verlängert“, sagt Eroglu, der mit seinem Team weiter oben mitmischen will.