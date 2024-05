Fußball-Bezirksliga Lange Torflaute des SV Rindern hält an

Dieser Meinung schloss sich Sascha Horsmann weitgehend an. „Die erste Halbzeit war Broekhuysen überlegen. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht, hatten zwei, drei Halbchancen und hätten vielleicht in Führung gehen können. Am Ende des Tages ist der Sieg für Broekhuysen nicht ganz unverdient, aber es hätte in beide Richtungen ausschlagen können“, so Rinderns Trainer.