Aufbruchstimmung SV Rindern geht verstärkt in die Offensive

Fast die gesamte Saison musste der SV Rindern ohne einen richtigen Mittelstürmer auskommen. Eric Müller, der in der Vorsaison noch zu 14 Einsätzen kam und dabei an acht Toren beteiligt war, brachte es nur noch auf fünf Spiele (ein Tor). Phi­lipp Roosen, zuvor ebenfalls Garant für Rinderner Durchschlagskraft, fiel komplett aus. Auch Julian Diedenhofen und Alexander Tissen mussten hin und wieder aussetzen. „Der Knackpunkt war die Offensive. Mit einer richtigen Nummer Neun hätten wir vielleicht das eine oder andere Spiel für uns entscheiden können. Es hätte eine schönere Saison sein können und dürfen, aber wir haben in manchen Spielen, in denen wir das 1:0 oder das 2:0 auf dem Fuß hatten, das Tor nicht gemacht. Das wollen wir nächste Saison besser machen“, sagt Christian Roeskens, der sich die Verantwortung auf dem Trainingsplatz und an der Seitenlinie mit Sascha Horsmann teilt. Für das Binnenverhältnis im Trainergespann und jenes zwischen den Übungsleitern und der Mannschaft zieht Roeskens eine durch und durch positive Bilanz. „Sascha und ich haben sehr gut harmoniert. Ich freue mich darauf, eine weitere Saison mit ihm den SV Rindern zu coachen. Die Kameradschaft in der Mannschaft ist intakt. Wir hatten trotz der durchwachsenen Saison immer sehr viel Spaß zusammen – auch nach den Spielen und in der Trainingswoche. Das ist sehr positiv, was nach unserem kleinen Umbruch im vergangenen Sommer nicht unbedingt zu erwarten war“, so Roeskens.