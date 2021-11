Fußball-Niederrheinpokal : SV Rindern verkauft sich beim Pokal-Aus teuer

Kleve Der Bezirksligist zeigt bei der 1:4-Heimniederlage gegen den Oberliga-Spitzenreiter SSVg Velbert eine gute Leistung. Philipp Roosen trifft für den Gastgeber.

Trotz einer beherzten Leistung endet das Abenteuer Niederrheinpokal für den Fußball-Bezirksligisten SV Rindern in der dritten Runde. Im Heimspiel gegen den klar favorisierten Oberliga-Spitzenreiter SSVg Velbert musste sich die Mannschaft von Trainer Christian Roeskens am Samstag mit 1:4 (1:3) geschlagen geben. Wenngleich das Ergebnis die Kräfteverhältnisse auf dem Platz treffend widerspiegelte, hatten sich dem SV Rindern vor allem in der zweiten Hälfte Möglichkeiten eröffnet, dem Spielverlauf eine überraschende Wende zu geben.