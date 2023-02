Fußball-Bezirksliga SV Rindern gewinnt das Kellerduell

Der TSV Weeze startete forsch und setzte die Gastgeber früh unter Druck. In der 20. Minute war Louis Pacco nach einem Missverständnis in der Abwehr des Gastgebers plötzlich frei durch, doch der Weezer Stürmer ließ sich beim Abschluss zu viel Zeit, so dass sein Schuss noch geblockt werden konnte. Auf der anderen Seite hatte Luca Polders (33.) die größte Rinderner Chance, als er bei einer Ecke am zweiten Pfosten frei stehend verzog.