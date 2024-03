Fußball-Bezirksliga SV Rindern und RSV Praest können mit Nullnummer gut leben

Sein Gegenüber Roland Kock war vor allem darüber glücklich, dass seine Mannschaft, die in den letzten sechs Tagen drei Meisterschaftsspiele absolvieren musste, in Rindern eine souveräne Defensivleistung gezeigt hatte. „Wir haben gegen einen guten Gegner auf Augenhöhe die Null gehalten. Wenn man so viele Spiele in so kurzer Zeit absolvieren muss, kann man auch mal mit einem 0:0 zufrieden sein“, so das Praester Trainer-Urgestein.