Fußball-Bezirksliga Kellerkinder teilen sich die Punkte

Wenn es nach KSV-Trainer Patrick Znak gegangen wäre, hätte man die Heimfahrt gerne mit drei Zählern im Gepäck angetreten. „Wir haben meines Erachtens hier zwei Punkte verloren. In der ersten Halbzeit hatte Rindern ein Chancenplus, in der zweiten hatten wir drei, vier hundertprozentige Gelegenheiten. Rindern hätte sich nicht beklagen können, wenn wir als Sieger vom Platz gegangen wären“, so Znak. Seine Mannschaft kann jetzt am kommenden Sonntag mit einem Heimsieg gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten FC Aldekerk einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Für den SV Rindern steht am Freitagabend an der Straelener Römerstraße das nächste Kellerduell unter Flutlicht auf dem Programm.