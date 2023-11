Fußball-Bezirksliga SV Rindern verspielt gegen DJK Twisteden einen 2:0-Vorsprung

„Diese 15 Minuten waren eine absolute Katastrophe von uns. Wir haben das in der Halbzeit angesprochen und nach der Pause zum Glück ein ganz anderes Gesicht gezeigt“, sagte DJK-Trainer Marcel te Nyenhuis. Bis zum ersten Torerfolg seines Teams dauerte es jedoch noch eine Weile. In der 78. Minute war es dann so weit: Tom Cappel verkürzte auf 1:2. Ein wenig kurios war dann der Ausgleichstreffer in der 90. Minute. Weil Referee Tommy Thielen einen Twistedener Doppelpass behindert hatte, gab es am linken Strafraumeck einen Schiedsrichterball. Den schaufelte DJK-Kapitän Chris Kleuskens in den Strafraum, wo Mathis Opgenhoff seinen Teamkollegen Alexander Swaghoven bediente, der zum Endstand traf.