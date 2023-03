Fußball-Bezirksliga SV Rindern und 1. FC Kleve II verpassen Chance

Marco Schacht gab an, unter der Woche vor der richtungsweisenden Heimpartie am kommenden Sonntag gegen das Schlusslicht Aldekerk noch einmal am Spiel im letzten Drittel und an eigenen Standardsituationen feilen zu wollen. „Wir waren die Mannschaft, die mehr für das Spiel gemacht hat. Leider fehlte uns vorne die nötige Durchschlagskraft. Zum Ende hin hatten wir eine Druckphase mit vielen Standardsituationen, aus der wir mehr hätten machen müssen. Ansonsten haben die Jungs alles probiert“, sagte der Trainer des 1. FC Kleve II. Zufrieden sei er darüber, dass man nach dem 3:0-Heimsieg im Hinspiel nun den direkten Vergleich gegen den SV Rindern gewonnen habe, so Marco Schacht.