Coach Christian Roeskens und sein Trainerteam bleiben SV Rindern hat das Minimalziel erreicht

Und fortan ging es nur noch darum, so schnell wie möglich über den Strich zu kommen, was mit einer Serie von sieben Partien ohne Niederlage gelang. Doch entscheidend konnte sich die Mannschaft nicht von den Abstiegsplätzen absetzen, weil sie in den letzten drei Begegnungen vor der Winterpause wieder leer ausgegangen ist. Das lag für Roeskens auch daran, dass die Beteiligung bei den Übungseinheiten enorm darunter litt, dass immer wieder Spieler verletzt oder aus beruflichen Gründen passen mussten. „Teilweise wusste ich nicht, wie ich noch ein vernünftiges Training gestalten sollte, weil so wenige Spieler auf dem Platz waren. Und das hat sich natürlich auch irgendwann konditionell bemerkbar gemacht. In einigen Partien fehlten uns ab der 75. Minute einfach die Körner“, sagt der Coach.