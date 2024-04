Weichen für neue Saison sind gestellt Der SV Rindern geht in die Offensive

Mittlerweile steht fest, dass der SV Rindern in der nächsten Saison endgültig in die Offensive geht. Der Verein präsentiert zum jetzigen Zeitpunkt sieben Neuzugänge. Fünf davon haben ihre Qualitäten vor allem in der gegnerischen Hälfte. „Wir waren auf der Suche nach Verstärkungen für den Angriff und sind auch fündig geworden. Ebenfalls haben wir uns in der Breite besser aufgestellt, um auf mögliche Ausfälle entsprechend reagieren zu können“, sagt Christian Roeskens. Maximilian Janssen (27) kommt vom Ligarivalen 1. FC Kleve II und hat auch auf seinen früheren Stationen RSV ­Praest und SGE Bedburg-Hau gezeigt, dass er weiß, wo das gegnerische Tor steht. Das gilt auch für Lukas Müller (24), der derzeit für den A-Ligisten SV Nütterden spielt und bislang zwölf Saisontreffer erzielt hat. Der Dritte im neuen Stürmerbunde ist der ehemalige Erfgener Christian Ploenes (28), der vom Landesligisten SGE Bedburg-Hau zum SVR wechselt und zuvor beim TSV Weeze und bei Alemannia Pfalzdorf zu den zuverlässigsten Torschützen zählte. In diese Richtung sollen sich zwei Teenager entwickeln, die aktuell noch für die A-Junioren des 1. FC Kleve in der Grenzlandliga unterwegs sind: Piet Kramer (18) und Mohamed Al Ahmad (17). „Kramer ist ein echter Neuner, wir erhoffen uns von ihm etliche Tore. Al Ahmad werden wir vorzeitig zum Senioren erklären“, sagt Horsmann. Ganz nebenbei soll auch Stürmer Philipp Roosen, der bis zum Saisonende ein Aufbautraining absolviert, in der kommenden Spielzeit wieder einsatzbereit sein.